Sabato 14 dicembre, l’Avis di Olbia consegnerà 120 buoni pasto a don Antonio Tamponi, parroco della chiesa di San Simplicio. Saranno destinati alle famiglie e alle persone in difficoltà, offrendo un aiuto concreto in vista del Natale.

L’iniziativa nasce non solo per rispondere alle esigenze del territorio, ma anche per promuovere una cultura della solidarietà e della donazione.

“Donare sangue significa infatti salvare vite, un gesto che ogni cittadino in buona salute può fare per il bene degli altri. Un’azione semplice, come quella dei buoni pasto, può fare la differenza nella vita di chi è meno fortunato”.

