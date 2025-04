Cagliari, scarpe contraffatte a Sant’Avendrace: maxi sequestro da 400mila euro

Un’importante operazione dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) di Cagliari ha portato al sequestro di oltre 58mila paia di calzature non conformi alle normative sulla sicurezza dei prodotti e sull’etichettatura.

L’intervento, effettuato nell’ambito della campagna nazionale di aderenza disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, si è concentrato su un esercizio commerciale situato nel quartiere Sant’Avendrace, specializzato nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di articoli di abbigliamento, calzature e accessori.

Le scarpe sequestrate, di provenienza cinese e portoghese, erano destinate alla vendita per adulti e bambini sotto vari marchi, tra cui “GymmY”, “Rain Bow Shoes”, “S7Stars”, “Sweet Walk”, “Sesamall” e “Jomix Shoes”, oltre a diversi articoli privi di marchio. I militari hanno riscontrato gravi irregolarità riguardanti l’etichettatura e la sicurezza dei prodotti, tra cui l’assenza delle informazioni obbligatorie sulla composizione dei materiali, la mancanza della ragione sociale del produttore o importatore nell’Unione Europea e l’omissione di avvertenze essenziali per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Ulteriori criticità hanno riguardato la totale assenza di istruzioni e precauzioni d’uso, specialmente per i prodotti destinati ai bambini con parti amovibili potenzialmente pericolose, e l’utilizzo di simboli privi di spiegazioni sulla composizione dei materiali.

Il valore complessivo delle calzature sequestrate è stato stimato in circa 400mila euro. I Carabinieri del Nas hanno avviato ulteriori accertamenti per identificare la filiera distributiva e sono in corso analisi di laboratorio su campioni prelevati, con l’obiettivo di individuare eventuali sostanze chimiche nocive per la salute pubblica.

