Il tema della Sanità sarà al centro della prossima settimana politica in Sardegna. Martedì in Consiglio arriva la mozione di sfiducia del centrodestra nei confronti dell’assessore Armando Bartolazzi, con l’esponente della Giunta che però prima rischia di doversi difendere dal fuoco amico.

Lunedì pomeriggio, alle 17, è in programma il vertice di maggioranza che vedrà la presidente della Regione, Alessandra Todde, riunita insieme allo stesso Bartolazzi e ai capigruppo del Campo largo. Sotto analisi ci sarà la presa di posizione del Pd, con il dossier Sanità annunciato la settimana scorsa nella direzione di Oristano. Pochi giorni fa sul tema c’è stato un primo incontro tra i consiglieri della commissione competente, chiamati dalla presidente del parlamentino Carla Fundoni (Pd).

La maggioranza non intende sfiduciare Bartolazzi e salvo clamorosi colpi di scena voterà compatta per la sua permanenza nell’esecutivo. Ma la fuga in avanti dei Dem in una casella fuori dalla loro competenza nello scacchiere degli assessorati impone delle riflessioni ai gruppi, in particolare al Movimento 5 Stelle. Lunedì si cercherà una prima sintesi, ma i discorsi saranno tutt’altro che chiusi anche se la mozione dovesse cadere.

