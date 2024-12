Il primo volo da Alghero per Milano Linate non partirà più alle 8.55, bensì alle 7.00; mentre il ritorno sarà alle 22.00. La comunicazione è avvenuta quest’oggi per mano dell’assessora ai trasporti Barbara Manca.

Hanno trovato subito un’attuazione dunque le risoluzioni concordate nelle scorse settimane tra la Regione e le compagnie aeree che gestiscono la continuità territoriale.

“Aumentano i voli in continuità territoriale tra l’aeroporto di Alghero e gli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate, con orari molto più comodi per i passeggeri sardi” ha annunciato Manca attraverso una nota.

“Quello che abbiamo raggiunto – ha proseguito – è un risultato molto importante e per nulla scontato. Chiediamo ai cittadini pochissime settimane di pazienza, necessarie alla compagnia per mettere a punto tutti i nuovi collegamenti, poi anche Alghero sarà finalmente collegata con la Penisola attraverso orari più congeniali alle necessità dei cittadini”.

Come affermato dall’assessora, aumenterà anche il numero dei voli, dal momento che verrà aggiunta una coppia per la destinazione di Roma Fiumicino. Questi saranno attivi a partire dal 20 dicembre 2024, mentre i nuovi orari della tratta per Linate saranno effettivi dal 1 gennaio 2025.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it