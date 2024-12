Sul Bilancio si ricorrerà ancora una volta all’esercizio provvisorio. La Finanziaria non c’è e la Giunta Todde deve correre per poter impiegare e spendere le risorse in cassa. Sulla questione entra a gamba tesa il centrodestra, accusato proprio dal Campo largo di non aver saputo spendere nella precedente legislatura.

“La presidente Todde si deve svegliare o si rischia di chiudere l’anno con un fondo cassa mai visto nella storia dell’autonomia sarda: oltre 4,5 miliardi di euro” l’allarme lanciato da Fausto Piga, vice capogruppo di Fratelli d’Italia.

“La Giunta è allo sbaraglio, senza guida, predica bene, ma razzola male. Per anni sinistre e grillini hanno accusato il centrodestra di non saper programmare, spendere e arrivare puntuali alle scadenze di bilancio. Oggi alla guida della Regione stanno facendo l’esatto contrario di ciò che professavano: un fondo cassa record impressionante mai visto in Sardegna ed esercizio provvisorio anziché approvare puntuali la Finanziaria”.

E conclude: “Todde invece di occuparsi della contesa Conte-Grillo, inizi a occuparsi di Sardegna, mancano 15 giorni alla fine dell’anno, si acceleri la spesa della Regione per dare una boccata di ossigeno al tessuto sociale ed economico dell’isola”.

