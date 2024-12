Potrà ricevere l’assistenza sanitaria a domicilio il sedicenne di Zeddiani affetto da una grave patologia e privo di medico di medicina generale a seguito del pensionamento del pediatra che lo aveva finora in carico e a causa del raggiungimento dei limiti massimi di pazienti assistibili da parte dei medici di famiglia dell’ambito territoriale di riferimento.

Lo fa sapere la Direzione della Asl 5 di Oristano che, in collaborazione con il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (Adi) aziendale e la Struttura semplice dipartimentale Integrazione ospedale-territorio, ha lavorato per trovare una soluzione che andasse incontro alle esigenze del paziente.

Il giovane verrà preso in carico da un medico Ascot che effettuerà le visite a domicilio, garantendogli l’assistenza di cui necessita e che permetterà di attivare il servizio di Assistenza domiciliare integrata (Adi). Nel frattempo il paziente potrà essere seguito da un altro medico che si è reso disponibile su base volontaria, in stretta collaborazione con l’Azienda, e che fornirà ulteriore assistenza nel caso in cui fosse necessaria.

“Non appena siamo venuti a conoscenza della vicenda, la famiglia è stata contattata dalla Direzione, che si è fatta carico di non lasciarla sola e di trovare una soluzione” – spiega il direttore generale della Asl 5 di Oristano Angelo Serusi.

“Stiamo lavorando, e non da oggi, per superare tutti quegli ostacoli e quelle situazioni che derivano dalla carenza di medici di famiglia, di cui questo caso è una testimonianza. Ancora una volta, la flessibilità del progetto Ascot ci permette di uscire dall’impasse causata da tale carenza e di garantire ai cittadini l’assistenza sanitaria di base, ma abbiamo nuovi progetti in cantiere che consentiranno di migliorare ulteriormente il servizio”.

