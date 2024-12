È rivolta (sportiva) contro arbitro e Var sui social per il rigore negato al Cagliari durante la sfida con l’Atalanta. Una decisione incomprensibile, che avrebbe potuto cambiare (per il meglio) le sorti dei rossoblù.

Sulla graticola in particolare il direttore di gara Luca Pairetto, che avrebbe scelto di non passare dall’on field review. Il fischietto piemontese si era reso protagonista di una direzione piuttosto negativa anche una settimana fa durante la sfida tra la Lazio e il Napoli.

Ad intervenire su quanto accaduto non sono solo stati i tifosi di tutta l’Italia, ma anche giornalisti e ex arbitri. Luca Marelli in diretta su Dazn ha confermato che, a rigor di regolamento, il tocco fosse rigore. Come ha fatto su X l’ex collega Giampaolo Calvarese.

#CagliariAtalanta | #Kossounou partendo già in scivolata con un braccio così alto si assume un rischio. Il tocco di mano, seppur il pallone sia stato deviato in maniera involontaria con il ginocchio, a quell’altezza è sempre punibile per geometria pic.twitter.com/Ac0tFbxohw — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) December 14, 2024

Molto duro l’esperto di calcio mercato Alfredo Pedullà.

Un altro #Pairetto d’annata. Un arbitro che in Serie A c’entra come il piumone a fine giugno — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 14, 2024

