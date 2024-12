Ormai è da diversi anni che la Lega Serie A ha deciso di stravolgere le abbreviazioni di Cagliari e Atalanta quando le due squadre giocano alla Unipol Domus. Niente Cag-Ata dunque, bensì Ca-Atl.

Tuttavia, la notizia negli Stati Uniti si è diffusa in modo rocambolesco ieri, proprio in occasione della sfida tra le due squadre. Il merito è da attribuire all’emittente Cbs, grazie alla sua trasmissione “Cbs Sport Golazo“:

“Sapevi che… Cagliari-Atalanta è l’unico match di Serie A che non impiega le sue abbreviazioni per intero nella barra del punteggio. Questo accade per evitare lo spelling di “Cagata’”.

“Che essenzialmente significa partita di m***a” conclude la redazione di Sport Golazo. Tra i commenti spunta fuori poi l’ilarità degli utenti d’oltreoceano che hanno voluto contribuire fornendo altre possibili abbreviazioni equivoche per altre gare.

