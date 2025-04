Bari Sardo, controlli anti-droga su tutto il territorio: in arresto un 50enne

I Carabinieri di Lanusei hanno effettuato una serie di controlli per contrastare lo spaccio nella zona di Bari Sardo, individuando un 50enne in possesso di cocaina pronta alla vendita

Controlli a tappeto a Bari Sardo per contrastare lo spaccio di droga. Nella notte tra il 4 e il 5 aprile, i Carabinieri di Lanusei, con il supporto del Nucleo Cinofili di Cagliari, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Durante l’operazione sono state controllate complessivamente 24 persone e 18 veicoli.

Nel corso dei controlli, un 50enne di Bari Sardo è stato arrestato dopo essere stato fermato nei pressi di un bar. L’uomo, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina già pronte per lo spaccio, oltre a 215 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio.

La successiva perquisizione effettuata presso la sua abitazione ha portato al rinvenimento di altri due involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 63 grammi, insieme a materiale utile al confezionamento e alla pesatura della sostanza stupefacente.

L’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari. La misura è stata confermata dal giudice al termine dell’udienza di convalida svoltasi nella mattinata del 7 aprile.

