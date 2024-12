Un 2024 da ricordare per Mahmood, che in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo 2024, ha visto una crescita esponenziale della sua notorietà musicale in tutto il mondo. Merito del singolone “Tuta Gold” che ha spopolato da occidente a oriente, tanto da piazzarsi tra i top trend dell’anno.

Secondo il report delle tendenze di ricerca più significative, gli utenti di Google hanno particolarmente ricercato il testo della canzone di Sanremo, che si piazza al comando della speciale classifica. Staccando di netto tutti i colleghi italiani.

Ma non solo. Anche la piattaforma Vevo incorona il cantante sardo-marocchino: “Tuta Gold” risulta il brano più visto con 80,3 milioni di visualizzazioni. Niente da fare per “Sesso e samba” di Tony Effe e Gaia (52,7 milioni) e “Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri (33 milioni).

