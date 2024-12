Le luci del Natale illuminano le strade del centro storico di Cagliari, creando un’atmosfera unica di festa e tradizione. In questo scenario, l’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno verso la comunità, arricchendo le vie della città con la presenza iconica delle pattuglie a cavallo in alta uniforme.

Questa presenza, tuttavia, non è solo un omaggio alle tradizioni. Le pattuglie, impegnate nelle vie commerciali addobbate per il Natale, incarnano un segnale di attenzione alla sicurezza dei cittadini e dei visitatori, invitando al dialogo e al confronto.

In un contesto di festa, i Carabinieri riaffermano il loro ruolo centrale come garanti dell’ordine pubblico e punto di riferimento per la comunità.

Con il coinvolgimento degli Artificieri, sono stati allestiti stand nelle principali piazze e lungo le arterie più frequentate del centro cittadino, dedicati a sensibilizzare la popolazione, soprattutto i più giovani, sui rischi legati all’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati.

Questa iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di promozione della cultura della legalità, puntando a responsabilizzare i cittadini e a costruire un rapporto ancora più stretto con la comunità locale.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it