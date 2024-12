Quello sugli affitti brevi è uno dei temi che sta particolarmente generando dibattito in tutta Italia. Tra l’aumento della tassa di soggiorno, la rimozione dei key box e la mancanza di case per affitti lunghi, la politica si sta muovendo per attivare argini al fenomeno.

Non è dello stesso avviso Michelangelo Soru. Che da giorni sta provando a fare chiarezza sul tema, tentando di spazzare via anche i pregiudizi che stanno montando sui media.

“Quando si parla di affitti brevi, il vero problema non risiede tanto nelle nuove e continue regolamentazioni, alle quali il settore si adatta con professionalità, sebbene allo stesso sia stata richiesta una quantità di adattamenti a regole nuove in tempi brevissimi, quanto nella narrativa distorta che si è creata intorno al tema. Questo segmento viene spesso additato come responsabile di problemi complessi e ben più ampi – crisi abitativa, degrado dei centri storici, caro prezzi degli affitti e così via – senza mai affrontare approfonditamente e con dati alla mano le reali cause di questi problemi. Una visione miope che alimenta pregiudizi e danneggia tutti, chi opera e chi usufruisce di questo settore”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it