Con l’ingresso in campo contro l’Atalanta, Leonardo Pavoletti ha collezionato 200 presenze con la maglia del Cagliari. Un traguardo che è stato celebrato dal presidente Tommaso Giulini sui social, con tanto di foto.

“200 battaglie insieme, molti gol importanti, uno che rimarrà nella storia per sempre” ha scritto.

Molto felice l’attaccante rossoblù ai microfoni dei giornalisti.

“Non pensavo di raggiungere questo bellissimo traguardo. Sono qui da 8 anni col sorriso. Non sono mai stato così tanto in una squadra”.