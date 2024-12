Le famiglie sarde spenderanno complessivamente 726 milioni di euro per il Natale 2024, segnando un incremento di 41 milioni rispetto allo scorso anno. Di questa cifra, 501 milioni saranno destinati all’acquisto di alimentari e bevande, mentre 225 milioni riguarderanno altri prodotti e servizi tipici delle festività. A Cagliari, ad esempio, si prevede una spesa di 196 milioni di euro, di cui 135 milioni per alimentari e bevande e 61 milioni per altri prodotti e servizi natalizi.

Questi i dati che emergono dallo studio dell’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, basato su rilevazioni Istat e UnionCamere.

Tra gli acquisti principali spiccano alimenti come pane, pasta, carni, salumi, formaggi, dolci e vini, a cui si affiancano i prodotti artigianali tipici, artistici e tradizionali. Questi prodotti saranno protagonisti sia delle tavole natalizie sia come regali da scambiare sotto l’albero. Oltre alle specialità enogastronomiche, i sardi compreranno anche abiti, gioielli, mobili, tessili per la casa, cristalleria, stoviglie, utensili domestici e da giardino, giocattoli, articoli sportivi, libri e servizi per la cura della persona.

In Sardegna operano 8.450 imprese artigiane, che rappresentano il 30,1% delle piccole e medie imprese regionali e coinvolgono 20.654 addetti. Queste aziende lavorano in 47 settori produttivi legati alla realizzazione di beni e servizi destinati alle festività natalizie. La spesa complessiva sarà distribuita tra le diverse province dell’Isola.

A Nuoro la spesa stimata sarà di 91 milioni, con 63 milioni destinati al settore alimentare e 28 milioni agli altri acquisti. Nella provincia di Oristano si spenderanno 67 milioni, suddivisi in 46 milioni per alimentari e 21 milioni per prodotti tipici delle festività. Nel Sud Sardegna la spesa raggiungerà 149 milioni di euro, con 103 milioni destinati al comparto alimentare e 46 milioni ad altri prodotti e servizi. Infine, nella provincia di Sassari-Gallura, si toccheranno i 222 milioni, di cui 154 milioni per alimentari e 69 milioni per altre tipologie di acquisti natalizi.

Anche la distribuzione delle imprese artigiane varia a livello provinciale. A Cagliari sono presenti 1.948 imprese con 4.999 addetti, mentre a Nuoro operano 1.330 imprese con 3.197 addetti. La provincia di Oristano conta 832 imprese con 1.823 addetti, mentre la provincia di Sassari-Gallura vanta 2.700 imprese con 6.747 addetti. Nel Sud Sardegna si registrano 1.640 imprese con 3.888 addetti.

La maggior parte della spesa natalizia, vicina al mezzo miliardo di euro, sarà dedicata alla vasta offerta enogastronomica di eccellenza che caratterizza la Sardegna.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it