Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, ha parlato del diritto all’abitazione in merito alle case popolari per i sardi.

“Abbiamo stanziato 300 milioni di euro – 230 milioni previsti dal FSC 2021-2027 e 70 già messi in campo dalla Regione – per il Piano straordinario sulle case popolari. La cifra più alta negli ultimi vent’anni era stata di 20 milioni, a conferma di quanto sia centrale per noi il diritto all’abitare“, dichiara la governatrice.

“Abbiamo presentato la gara europea a procedura aperta per la conclusione dell’accordo quadro “RinnovArea” per complessivi 120 milioni (+ 80 milioni per progettazione), destinati a interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria sui 27 mila alloggi AREA in tutto il territorio regionale“.

Todde ha infine concluso: “Quest’impegno, in termini pratici, oltre a risolvere annose situazioni abitative, avrà una ricaduta economica sul nostro territorio. In termini di metodo è un cambio di passo concreto perché si rimettono al centro le persone. Per noi, infatti, non c’è dignità se non esiste un abitare sostenibile. E lo stiamo dimostrando con i fatti“.

