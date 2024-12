Attimi di paura a Senorbì quando questa mattina, il carrello di un treno che giungeva nel paese, è uscito fuori dai binari.

Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto quattro ruote sono uscite dalla strada ferrata causando l’immediato blocco della stazione e della corsa.

Per i passeggeri all’interno del convoglio è stato previsto un mezzo sostitutivo. Sono in corso i rilievi per comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto.

