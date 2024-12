Torna a far parlare il vecchio flirt tra Jovanotti e Valeria Marini. Nell’intervista alla trasmissione Belve, su Rai 2, il cantante ha risposto alla domanda della conduttrice Francesca Fagnani sulla presunta relazione giovanile con la showgirl sarda.

Secondo quanto raccontato a più riprese dalla stessa Valeria Marini, infatti, la scintilla tra i due scoppiò in Sardegna negli anni ’80. “L’ho conosciuto in un locale di Porto Rotondo, io ragazza immagine, lui dj, eravamo giovanissimi” raccontò lei al Corriere della Sera nel 2023. “Meraviglioso, solare, giocoso. Mi ha insegnato a guardare le stelle in cielo nella notte di San Lorenzo. Durò un anno”.

Un racconto su cui però Jovanotti avrebbe preferito sorvolare. “Lei non mi si filava. Il flirt lo abbiamo avuto postdatato. A 18 anni era di un a bellezza incredibile, era un’attrazione. La invitai a venire a Roma a lavorare al Veleno, dove lavoravo io. Lei faceva la barista e io il deejay. Dice che baciavo molto bene? Non lo so. Voglio molto bene a Valeria e lei era talmente su un altro pianeta che io non esistevo proprio. Bacio? Io sono un uomo elegante, non si parla di queste cose in pubblico. Posso dire che il buco all’orecchio me l’ha fatto lei e si è infettato”.

