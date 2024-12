Anche il presidente del Consiglio Regionale Piero Comandini ha voluto far sentire la sua vicinanza alla famiglia di Stefano Deiana, operaio 57enne morto sul lavoro schiacciato da un camion quest’oggi.

“Il Consiglio regionale – ha scritto in una nota Comandini – è vicino alla famiglia di Stefano Deiana, morto schiacciato da un camion in manovra, e al collega rimasto gravemente ferito nello stesso incidente. Questa disgrazia ripropone tristemente il tema della sicurezza nei cantieri”.

A questo punto arriva la promessa da parte delle istituzioni, anche perché in Sardegna ormai sono divenute fin troppo frequenti le morti sul lavoro: “Le istituzioni hanno il dovere di approvare regole che consentano ai lavoratori di avere sempre maggiori garanzie soprattutto quando svolgono le loro mansioni”.

“Oggi per la Sardegna è un giorno triste di commozione ma anche di riflessione – ha continuato il presidente del Consiglio regionale – basta con le morti bianche, troppe croci anche nel 2024. Il sistema va modificato. La sicurezza dei lavoratori deve essere una delle priorità in questo 2025 che sta per cominciare”.

