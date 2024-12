Il cantante Tony Effe è stato escluso dal concerto di Capodanno di Roma al Circo Massimo e per solidarietà anche Mahmood ha deciso di non esibirsi.

La comunicazione è arrivata direttamente per bocca del cantante di origine sarde, che lo ha annunciato sui propri profili social “Ho aspettato fino all’ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all’esclusione di Tony Effe dal Capodanno di Roma”.

“Ritengo sia una forma di censura per cui decido anche io di non partecipare al Capodanno della Capitale – ha proseguito Mahmood – Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d’arte possa essere discussa e criticata, ma non deve esistere censura”.

Tony Effe infatti è stato escluso a causa delle polemiche sorte in merito ai suoi testi, che alcune associazioni hanno definito “Violenti, misogini e sessisti”. A confermare la sua impossibilità di esibirsi è stato il sindaco di Roma Gualtieri, lo scorso 16 dicembre.

