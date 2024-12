Questa mattina, nel reparto di Pediatria dell’Aou di Sassari, l’atmosfera delle feste ha assunto un sapore speciale grazie alla visita di una rappresentanza della Dinamo Sassari.



Un appuntamento che si rinnova da anni e che è ormai diventato una tradizione molto attesa. Il capitano Eimantas Bendzius, accompagnato da Luca Vincini, Miralem Halilovic, Stefano Trucchetti, Michal Sokolowski, Alessandro Cappelletti e dal team manager Luca Gandini, ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati. Portando doni e sorrisi. Ad accoglierli, il direttore della struttura di Pediatria, dottor Gianfranco Meloni, insieme ai medici e agli infermieri in servizio.



La squadra ha distribuito peluche e cappellini con il simbolo della Dinamo. L’entusiasmo non si è limitato ai bambini: anche i genitori hanno apprezzato la sensibilità e l’impegno sociale dimostrati dai giocatori.



“La visita dei Giganti del basket è un esempio di come lo sport si avvicini al territorio e alla comunità. Per diventare un veicolo di solidarietà e speranza” ha dichiarato Gianfranco Meloni, direttore della Pediatria. Siamo grati alla Dinamo Sassari per la loro presenza e per il sorriso che hanno saputo portare ai nostri piccoli pazienti e alle loro famiglie”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it