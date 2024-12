Questo pomeriggio, intorno alle 17.30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per la presenza di un cavo elettrico pericolante sulla Strada Statale 131 Dcn (Diramazione Centrale Nuorese) al km 20 direzione Nuoro.

Per cause ancora da chiarire il cavo elettrico, tranciato e sfiammante, si è riversato sulla carreggiata. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta ha prontamente provveduto alla messa in sicurezza del tratto stradale interessato.

Sono state interdette al traffico veicolare la Ss 131 Dcn in entrambi i sensi di marcia e una strada provinciale limitrofa. Sul posto anche una squadra Terna e le forze dell’ordine, per quanto di loro competenza.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it