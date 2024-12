Paura questa notte a Macomer. Una bomba artigianale è stata collocata davanti all’abitazione di due allevatori in via Sardegna, nel cuore della cittadina. L’ordigno, fortunatamente, non è esploso, evitando così gravi conseguenze per i due fratelli e le loro famiglie che risiedono nell’edificio.

L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, quando uno dei fratelli, uscendo di casa per dirigersi alla loro azienda agricola, ha notato la bomba sull’uscio. Immediata la chiamata alle autorità.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia del commissariato locale e una squadra specializzata nel disinnesco di ordigni esplosivi. Le indagini sono in corso per risalire agli autori e al movente dell’atto intimidatorio.

