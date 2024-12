La Sardegna si trova al centro di una forte ondata di maltempo invernale, dominata da un maestrale impetuoso che trasformerà il clima dell’isola. Per i prossimi giorni, le previsioni indicano venti che supereranno i 100 km/h, mareggiate lungo le coste e un significativo calo delle temperature.

Il picco della tempesta è atteso tra oggi e domani, con le coste occidentali, da Alghero a Oristano, che subiranno l’impatto maggiore. Le onde potrebbero raggiungere e superare i cinque metri di altezza, creando notevoli disagi per il traffico marittimo. È possibile che le corse dei traghetti da e per Cagliari, Porto Torres e Olbia vengano sospese qualora le condizioni peggiorassero. Nel frattempo, i pescatori di Bosa e Stintino, in via precauzionale, hanno già ancorato le loro imbarcazioni per evitare danni.

Anche l’entroterra e le aree montane saranno investite dal peggioramento. Il maestrale porterà un crollo delle temperature, con valori che si abbasseranno di 8-10 gradi rispetto alla media stagionale. Nel Nuorese e sul Gennargentu, le minime si avvicineranno allo zero, con nevicate previste sopra i 1.000 metri.

Le città costiere, come Cagliari e Sassari, registreranno un drastico abbassamento delle temperature, con massime che difficilmente supereranno i 12°C, segnando un brusco cambiamento rispetto ai giorni precedenti.

