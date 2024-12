Dramma questa mattina a Sorso. Un tragico incidente mortale si è verificato presso una stazione di servizio situata all’ingresso della città: una donna è stata investita da un camion in manovra, perdendo la vita sul colpo.

Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia locale per prestare i primi aiuti e avviare le indagini.

Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per la donna non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno lavorando per identificare la vittima e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

