La Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato un uomo martedì scorso per possesso di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile, impegnati in una serie di perquisizioni in aree note per lo spaccio, hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’indagato nel quartiere Is Mirrionis.

All’interno dell’abitazione, il 52enne noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi e già sottoposto a detenzione domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 210 grammi di eroina e di un bilancino di precisione. L’uomo è stato immediatamente arrestato e, dopo gli accertamenti di rito, trasferito presso il carcere di Uta.

