Sassari si prepara ad accogliere il grande concerto di Capodanno di Gianna Nannini. La rockstar farà cantare e ballare il pubblico in piazza Italia e lo accompagnerà verso il 2025.

Stamane è stato presentato il programma delle festività, col quale la città ci appresta a salutare l’arrivo del nuovo anno. Dalle 20 piazza d’Italia inizierà ad animarsi grazie ad un dj set. Quindi concerto di Gianna Nannini dalle 22:20, brindisi di mezzanotte, le battute di Pino e gli Anticorpi e un dj set finale che accompagni fino alle 2.

Nell’area dello show potranno accedere fino a 10mila persone. Gli ingressi e le uscite saranno regolati da varchi presidiati che saranno aperti alle 20.15. Non si potrà accedere alla piazza dalle 18.30 alle 20, fatta eccezione per le persone con ridotta mobilità che potranno accedere dalle 19.30.

“Non posso negare una certa emozione per il nostro primo Capodanno. Una grande manifestazione frutto dello sforzo straordinario di tutti i settori dell’amministrazione. Ci piace iniziare con Gianna Nannini, sia per la qualità dell’offerta musicale che per tutto quel che rappresenta e ha rappresentato” ha affermato il sindaco Giuseppe Mascia.