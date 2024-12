Per i voli in continuità territoriale da e per la Sardegna nel periodo delle feste natalizie, rispetto al 2023, la capacità di posti offerti è aumentata in maniera significativa. Lo fa sapere l’assessorato regionale ai trasporti.

Diminuito invece l’indice di riempimento dei voli (load factor), segno che il maggior numero di posti disponibili ha consentito di rispondere più efficacemente alla domanda crescente.

L’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, ha spiegato come il risultato sia stato possibile grazie a un’innovazione metodologica introdotta dall’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato dei Trasporti: per la prima volta, infatti, si è fatto ricorso ai dati sulle prenotazioni, invece dei dati sul volato, per pianificare il servizio.

Nel dettaglio, Aeroitalia, principale compagnia incaricata delle rotte in continuità territoriale da Cagliari verso Milano Linate e Roma Fiumicino, nonché da Olbia verso gli stessi aeroporti, ha messo a disposizione un numero maggiore di voli rispetto a quelli offerti sulle stesse rotte nel 2023.

Anche Volotea, pur impegnata marginalmente sulla rotta Olbia-Roma Fiumicino, ha contribuito positivamente. Su questi collegamenti sono 9.063 i posti in più offerti rispetto al 2023.

