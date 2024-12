La Sardegna piange la scomparsa di Alberto Urru, 55 anni originario di Nuoro, che ieri pomeriggio si è schiantato contro un albero a Castelfranco, in Emilia Romagna, e ha perso la vita.

L’uomo era ormai da diverso tempo residente nel luogo e a Castelfranco era molto conosciuto, essendo anche titolare di un bar.

L’incidente è avvenuto attorno alle 17.30. Secondo la ricostruzione, Urru avrebbe perso il controllo della propria auto e si sarebbe poi verificato un impatto violento con un albero.

Sul posto si sono recati immediatamente il 118 e i Vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo di Urru dalle lamiere. A nulla è valso il rapido trasporto in ospedale, attraverso l’elisoccorso, con l’uomo che è purtroppo morto sul colpo.

Sono già partite le indagini per cercare di ricostruire la vicenda e tra le possibili cause non si esclude il malore.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it