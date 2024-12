Tremendo incidente avvenuto questa mattina a Cagliari in Viale Poetto. Un uomo stava percorrendo la strada con la propria auto che si è poi ribaltata per cause ancora ignote.

Il fatto è avvenuto all’altezza dell’ospedale Marino. Il conducente ha riportato delle ferite ed è stato trasportato in codice rosso al Santissima Trinità. Fortunatamente, l’uomo non è in pericolo di vita.

Sul posto si sono recati immediatamente i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito.

