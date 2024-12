Domani, venerdì 27 dicembre alle ore 17:45, nella sala consiliare del Comune di Burcei, si terrà la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria all’avvocato Mauro Trogu. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Simone Monni, intende così esprimere la riconoscenza della comunità per il lavoro svolto dal legale in difesa di Beniamino Zuncheddu.

Zuncheddu, arrestato e condannato all’ergastolo per la strage di Sinnai del 1991, in cui persero la vita Gesuino e Giuseppe Farris insieme a Ignazio Pusceddu, ha sempre proclamato la propria innocenza. Dopo 33 anni di carcere, è stato scarcerato un anno fa grazie alla revisione del processo conclusasi a Roma.

Un lungo e complesso iter giudiziario, in cui l’avvocato Trogu ha tutelato Zuncheddu con determinazione, fino alla sua definitiva liberazione. Il riconoscimento celebra dunque l’impegno e la dedizione del legale, simbolo di giustizia e speranza per la comunità di Burcei.

“Vi aspettiamo Venerdì 27 Dicembre per la cerimonia di conferimento della cittadinanza all’Avvocato Mauro Trogu – scrive sui social il sindaco Monni – per il grande lavoro svolto con la testa e con il cuore per riportare alla luce della libertà il nostro caro concittadino Beniamino Zuncheddu dopo 33 anni di ingiusta detenzione”.

