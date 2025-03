Rinvenute 51 munizioni a pallettoni, 2 munizioni a pallini, una cartucciera in pelle contenente ulteriori 25 munizioni a pallettoni e 20 cartucce a pallettoni

Gonnosfanadiga, armi e munizioni illecite: un pastore in manette

I Carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga, nel contesto di un’ampia campagna di controllo degli ovili e delle aziende agricole del territorio avviata dall’Arma dei Carabinieri, hanno tratto in arresto un uomo di 36 anni, residente nel medesimo comune e già noto alle Forze dell’Ordine.

Dopo l’accesso all’ovile, i militari hanno subito notato l’atteggiamento particolarmente teso e agitato del 36enne, già destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione di armi emesso dal Prefetto di Cagliari nel settembre 2024. Tale comportamento ha indotto gli operanti a ritenere che potesse esserci qualcosa di nascosto e ha motivato l’avvio di una perquisizione accurata.

Durante la perquisizione, condotta non solo presso l’ovile ma anche nei locali adibiti a sala da pranzo e sala mungitura, i Carabinieri hanno rinvenuto un considerevole quantitativo di munizioni e componenti d’arma detenuti senza alcun titolo autorizzativo. Sono stati sequestrati complessivamente 51 munizioni a pallettoni, 2 munizioni a pallini, una cartucciera in pelle contenente ulteriori 25 munizioni a pallettoni e 20 cartucce a pallettoni. Inoltre, sono stati rinvenuti diversi componenti riconducibili a un fucile Benelli e, durante le attività di ricerca, i militari hanno anche individuato tre fototrappole funzionanti, posizionate per sorvegliare la proprietà e monitorare eventuali accessi indesiderati.

A seguito del rinvenimento delle munizioni e dei componenti d’arma, i militari hanno proceduto all’arresto del 36enne che, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

