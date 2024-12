Paura per un cane impegnato in una battuta di caccia ad Arzachena. Una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta nella zona di Santa Reparata, nei pressi della chiesa, per il salvataggio dell’animale caduto in una cavità particolarmente stretta e profonda.

Grazie all’abilità degli operatori, che hanno effettuato complesse manovre di recupero con corde, l’animale è stato portato in salvo in piena salute. Dopo il successo dell’intervento, il cane è stato riconsegnato al suo padrone.

