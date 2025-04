Ben 27 i punti della guardia, che è stato il miglior realizzatore di giornata, ma non è stato abbastanza per condurre i suoi al successo

Cappelletti non basta: la Dinamo cade a Trento 95-77

Non bastano i 27 punti di Cappelletti per tenere a galla la Dinamo Sassari: la trasferta a Trento si chiude con una sconfitta per 95-77.

I diversi infortuni e la stanchezza nel finale hanno minato la gara dei sassaresi, che sono via via venuti meno allo strapotere fisico sotto canestro che l’Aquila ha dimostrato nuovamente di avere.

La partita

La Dinamo è la prima squadra a far aggiornare i tabellini con il canestro in apertura di Cappelletti, ma poi Trento ribalta la situazione e tenta subito la prima fuga portandosi sul 10-2.

La partita si “cristallizza” e arriva qualche errore da entrambe le parti, ma i biancoblù sono bravi ad accorciare sugli avversari, guidati da Weber e Fobbs che portano il passivo a soli 4 punti, 19-15.

Il secondo quarto si apre con la doppia cifra di Cappelletti, che dimostra di essere l’uomo più in forma di questo avvio di gara. E’ Fobbs però a far concretizzare il sorpasso (20-19).

Da lì la gara procede a fiammate: ogni volta che l’Aquila prova a spiccare il volo, i sardi riescono a riportarla sulla terra. Bendzius mette dentro i liberi del 32 pari, ma Trento riesce a resistere alla riscossa della Dinamo che si ferma a -3 grazie alla tripla di trucchetti: 42-39.

Si rientra dall’intervallo lungo con la tripla di Cappelletti che riequilibra subito i conti, ma dopo più di 2′ di digiuno, Trento riesce a riportarsi avanti guidata da Lamb e dai tanti falli fischiati contro la Dinamo.

Tra i sardi si comincia a sentire la stanchezza, dalle parti di Trento no e allora Zukauskas piazza la tripla che vale il +13 per i padroni di casa (63-50). Nell’ultimo di gioco del terzo quarto l’Aquila aggiusta ulteriormente la precisione dai 3 punti e chiude il quarto sul 69-54.

Nell’ultimo periodo, dopo quella che sembrava una partenza sprint della Dinamo con un parziale di 6-0, c’è gloria solo per Gazi. Trento gestisce e porta in salvo la gara senza troppi patemi d’animo con il risultato finale di 95-77.

