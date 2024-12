Paura nella notte di Natale a Bolotona quando è scoppiata una feroce lite tra un 38enne e un 45enne, operai entrambi del posto. La causa del litigio sarebbe da ricondurre ad una donna che i due si contendevano.

Il 38enne sarebbe stato investito intenzionalmente dal 45enne facendolo finire d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di San Francesco di Nuoro in codice rosso. L’uomo è stato immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico e messo in coma farmacologico, ma fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.

Sull’alterco indagano i carabinieri della compagnia di Bolotona e Ottana che hanno avviato le indagini dopo aver raccolto anche le testimonianze dei presenti.

