Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter alla Unipol Domus, con fischio d’inizio alle ore 18:30.

Sulla sfida all’Inter: “E’ un esame che ti costringe a fare qualcosa che va oltre, incontriamo la migliore del campionato, l’Inter per una serie di motivi è una squadra molto forte. Abbiamo bisogno di una gara gagliarda con attenzione e lucidità, non dobbiamo smettere mai di giocare e farlo con la giusta attenzione gestendo bene la palla”.

Sulla classifica: “Se guardiamo i numeri la nostra posizione di classifica non dovrebbe essere quella, potevamo essere 4/5 posizioni più avanti, ma basta una vittoria o una sconfitta che cambia tutto perché la classifica è corta“.

Su Marin e Gaetano: “Abbiamo provato Marin trequartista anche in corso d’opera. Dare fiducia significa rispettare il giocatore e la posizione per cui è stato preso, Marin da trequartista ci va durante il gioco, può giocare da mediano o da mezzala. Non valuto Gaetano sulla base che poteva avere già 3/4 gol che sono convinto farà, l’aspettativa non deve generare in pressione che non è produttiva”.

