Brutto incidente ieri pomeriggio sulla strada statale 387 a Sant’Andrea Frius. Intorno alle 17, una Fiat Panda si è schiantata contro il muro di un’abitazione privata. Alla guida del veicolo si trovava il parroco del paese, don Angelo Cardia, che è stato soccorso immediatamente dai presenti e successivamente dal personale del 118 proveniente da Senorbì.

L’auto, che procedeva a bassa velocità, è andata dritta contro il muro causando danni alla condotta dell’acqua dell’edificio. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. I Carabinieri della compagnia di Dolianova stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica. Un malore improvviso o un guasto meccanico le possibili cause.

Il parroco, che stava rientrando da una visita medica a Sestu, era cosciente al momento dei soccorsi ma lamentava dolori alle gambe e alla schiena. È stato trasportato al Policlinico di Monserrato in codice rosso per ulteriori accertamenti.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it