Ancora un mezzo incendiato a Siniscola. La squadra 9A del Distaccamento locale dei Vigili del fuoco è intervenuta ieri sera poco prima delle 20, in località Goroppis, per un incendio che ha coinvolto due mezzi pesanti appartenenti a una società di movimento terra operante in zona.

Grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco, i danni sono stati contenuti e le fiamme sono state impedite dal propagarsi ulteriormente. Le squadre hanno lavorato intensamente per spegnere l’incendio e bonificare l’area interessata.

Sebbene non si escluda l’origine dolosa, le cause del rogo sono ancora oggetto di accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Torpè per effettuare i rilievi di rito. Si tratta dell’ennesimo incendio a Siniscola nelle ultime settimane, con numerosi veicoli coinvolti più una bomba nell’abitazione di un imprenditore.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it