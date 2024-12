Il regista sardo Roberto Pili ha vinto, per il secondo anno consecutivo, un premio al Coliseum International Film Festival 2024 di Roma. Per lui è arrivato il riconoscimento per il miglior montaggio per il suo “Profondo nero“, opera che esplora il tema del rapporto tra l’arte e il benessere mentale.

Sul palco, il premio è stato ritirato dal produttore Francesco Pili. Il riconoscimento è stato consegnato dall’attrice, regista e presentatrice della serata Chiara Sani e dalla sceneggiatrice e regista Cristiana Bini all’Auditorium Cinema Seraphicum di Roma davanti a oltre 500 spettatori.

