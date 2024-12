L’assemblea regionale di Sinistra Italiana in Sardegna convocata ieri pomeriggio, venerdì 27 dicembre a Tramatza, ha eletto all’unanimità Eugenio Lai nuovo segretario regionale di Sinistra Italiana in Sardegna, soggetto politico che insieme ad Europa verde compone l’Alleanza Verdi e Sinistra.

L’assemblea regionale di Sinistra Italiana in Sardegna ha espresso nel suo dibattito solidarietà e vicinanza politica alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori della Portovesme srl in presidio ieri di fronte ai cancelli dello stabilimento della multinazionale, dopo che l’azienda, lo scorso 20 dicembre, ha annunciato lo stop anticipato della produzione della linea zinco.

“Se vogliamo abitare in un un’isola che non sia più avvelenata da modelli di sviluppo basati sulla disuguaglianza sociale, l’oppressione e l’ingiustizia, è urgente ricostruire una sinistra in Sardegna che rafforzi l’Alleanza Verdi e Sinistra, uno spazio plurale, progressista e democratico che dia ossigeno alla coalizione dell’uguaglianza e dell’autogoverno rappresentata dalla Giunta di Alessandra Todde“, ha dichiarato il neo eletto segretario Eugenio Lai.

