Intorno alle 12.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tempio sono intervenuti con due mezzi, nell’autoparco del Comune di Santa Maria Coghinas, per un incendio scuolabus.

Per cause ancora da accertare, lo scuolabus ha preso fuoco finendo per essere distrutto.

La Sala operativa della centrale ha ritenuto opportuno, vista la quantità di materiale e macchine, dí inviare anche una partenza dalla centrale in supporto alle squadre di Tempio.

Sul posto i carabinieri. Non si registrano feriti.

