Sarà un Capodanno “mordi e fuggi” per i tanti che stanno raggiungendo o che si muovono per la Sardegna per festeggiare il nuovo anno.

Buono l’andamento delle prenotazioni in b&b e hotel, ma non c’è il sold out l’anno scorso. Peraltro si registra un turismo esclusivamente di sardi che si spostano all’interno dell’Isola.

Non basta dunque il grande battage pubblicitario per attirare turisti dalla Penisola. Il risultato è inficiato i biglietti aerei troppo cari, dicono gli operatori del settore.

Le previsioni parlano del tutto esaurito nel Nord dell’isola, tra Olbia, Sassari, Alghero, Castelsardo. Ma la presenza di troppi concerti di Capodanno appare più un danno. Lo sottolinea Laura Zazzara, presidente dell’associazione Bb.

“Con un’offerta del genere nessuno si muove da casa propria. Una situazione che mette nelle condizioni alcuni sardi che andrebbero a vedersi almeno tre di questi concerti di doverne scegliere solo uno: tutti nella stessa notte è quasi un peccato”.

