Accelerata del Cagliari per Elia Caprile, secondo Sky Sport. Il calciomercato invernale prende forma e la formazione rossoblù ha disperato bisogno di un portiere di qualità.

Scuffet non ha convinto e anche la sua incostanza si è vista anche con l’Inter. Sherri invece è risultato acerbo e troppo timoroso per una squadra che deve salvarsi.

Cosi, in vista della sfida col Monza del 5 gennaio, appare inevitabile accelerare per l’arrivo di Caprile dal Napoli. Conosciuto e apprezzato da Nicola a Empoli, aveva ben figurato anche in B col Bari.

