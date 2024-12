A Cagliari, ancora nessuna ordinanza per i botti e la sicurezza in vista dei festeggiamenti di Capodanno. Una situazione che sta mettendo in allarme i residenti dei quartieri, in particolare della Marina, che a Cagliaripad espongono la loro paura.

“Per capodanno è sempre un liberi tutti, sperando che non finisca come l’anno scorso. Certo che si rimane spiazzati dal fatto che, nonostante durante l’ultima riunione del comitato Ordine e Sicurezza fosse stata richiesta espressamente un’ordinanza che rendesse più restrittivo il regolamento di polizia urbana, niente sia stato fatto”.

Nelle ultime ore stanno proliferando l’organizzazione di feste nei locali di tutti i quartieri. A cui si sono aggiunte altre feste private tra Bastione e la Marina.

“Siamo terrorizzati da quello che potrà succedere. Visto quello che è successo in piazza Sant’Eulalia e vie limitrofe ieri sera, non si prospetta niente di buono per il 31 sera”.

