Ieri è stata una giornata decisamente fortunata per un giovane a Sinnai. Il ragazzo si è fermato in un edicola-tabaccheria del centro commerciale Le Palme per acquistare due schede “Il Miliardario”.

A quel punto, ha ‘grattato’ la prima nelle caselle a disposizione ed è uscito fuori il 22 con cui ha vinto l’enorme cifra di 500mila euro.

Il giovane ha così chiesto conferma alle commesse e poi è andato via dal locale senza destare attenzioni.

