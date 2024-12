Si è tenuta ieri sera una riunione della maggioranza in Consiglio Regionale per discutere del disegno di legge sulla sanità, su cui nei giorni scorsi era emersa qualche piccola spaccatura.

Nel corso della riunione, la presidente Alessandra Todde ha illustrato gli emendamenti che serviranno per correggere il testo e consentire una riorganizzazione delle aziende sanitarie.

“Abbiamo concordato che la legge sulla sanità avrà la priorità su tutto, il percorso è definito, la Commissione la prenderà in carico subito dopo le feste di inizio anno e comincerà il percorso” ha chiarito poi Alessandra Todde al termine dell’incontro con i capigruppo del Consiglio regionale.

“Non vogliamo lasciare certo la Regione in esercizio provvisorio per sempre – ha precisato la governatrice – però in questo momento non c’è proprio discussione, visti anche i dati che sono usciti oggi che ci vedono come la prima regione d’Italia in termini di persone che rinunciano alle cure”.

Tra i temi principali sono venuti fuori dunque la prevenzione, la sanità mentale e le dipendenze e la riabilitazione su cui ci sono grandi differenze tra territori.

Inoltre, ci si è soffermati sulla nascita di un hub pediatrico con l’accorpamento del Microcitemico all’Arnas Brotzu e un altro ipotizzato tra il Marino di Alghero e la Asl di Sassari. L’obiettivo è rispondere alle richieste sanitarie del territorio.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it