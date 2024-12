Ad un giorno dalla serata di Capodanno a Cagliari ci si è resi conto che il palco posizionato in piazza Yenne non rispettava alcuni parametri standard previsti da una direttiva sulla sicurezza del Viminale.

Il concertone che avrà come protagonista Stewart Copeland non è a rischio ma ieri in comune vi è stata riunione durata quasi 9 ore per cercare di risolvere i problemi emersi. Intanto oggi si terrà il sopralluogo finale, ma non dovrebbero sorgere ulteriori complicazioni.

La questione ha virato attorno alla capacità del palco di poter resistere ad eventuali condizioni climatiche. Secondo la direttiva del Viminale, infatti, i parametri standard prevedono che ogni palco debba poter resistere a raffiche di vento che possono andare oltre i 100 Km/h.

Alla fine la riunione, che ha visto la partecipazione del sindaco Massimo Zedda, l’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe, Asl, Vigili del Fuoco e non solo, è riuscita ad elaborare una soluzione: verrà tolta la copertura, che avrebbe potuto causare un effetto vela.

