I cinghiali presenti nell’isola di Spargi de La Maddalena saranno sterilizzati. La decisione è stata presa per via delle problematiche che gli animali hanno portato questa estate, compreso il ferimento di un bambino in spiaggia.

Il Parco Nazionale di La Maddalena porterà dagli Stati Uniti un prodotto anticoncezionale che sarà somministrato agli animali.

Il farmaco dovrebbe avere un’efficacia di 5 anni ma per la sua somministrazione sarà necessario studiare in modo approfondito la situazione.

Questo intervento potrebbe anche rientrare nel più ampio piano di eradicazione dei cinghiali organizzato dal Parco Nazionale, che prevede la cattura degli animali e l’uso di carabina.

