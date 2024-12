Esattamente come avvenuto durante le vacanze natalizie, diverse guardie mediche del Medio Campidano resteranno chiuse per la notte di Capodanno.

Una decisione, quella della Asl, che rischia di mandare in seria difficoltà il pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino Monreale. Come già accaduto nei giorni scorsi, con ambulanze e pazienti costretti ad attendere anche 9/10 ore prima di un controllo.

“Come previsto, anche per Capodanno la ASL non garantirà il servizio di Guardia Medica in diversi comuni del Medio Campidano, compreso San Gavino. Un disservizio annunciato, che si somma alle già note carenze del nostro sistema sanitario territoriale, lasciando i cittadini privi di assistenza e sovraccaricando ulteriormente il Pronto Soccorso dell’ospedale di San Gavino” denuncia Lorenzo Argiolas, esponente di Sardegna chiama Sardegna.

Alle già note difficoltà del pronto soccorso sangavinese si aggiungono la chiusura del pronto soccorso di Isili e la defezione di tante realtà sanitarie territoriali. Così che il massimo dell’emergenza viene convogliata in un unico punto.

“Non è tollerabile che i cittadini vengano abbandonati senza alternative. Non è accettabile che le amministrazioni locali non alzino la voce per chiedere soluzioni strutturali. Non possiamo permettere che la nostra salute venga trascurata. Ci vogliono responsabilità, trasparenza e azioni concrete”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it