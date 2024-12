In occasione dei festeggiamenti del capodanno, dalle 18 di oggi e sino alle 6 dell’1 gennaio 2025, nel centro storico di Cagliari, e specificatamente nella via Roma, viale Trieste, via Pola, viale Merello, viale San Vincenzo, via La Vega, via Marche, via San Giovanni, via Bacaredda, via Sonnino, via XX Settembre e in tutta l’area delimitata dalle medesime vie sono vietate lattine e bottiglie di vetro.

In particolare è fatto divieto di introdurre, detenere, depositare al suolo contenitori di vetro o metallo; di vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo di bevande in contenitori di vetro o metallo, da parte di esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, anche erogate da distributori automatici.

Anche a Sassari, Olbia e Quartu Sant’Elena i rispettivi sindaci nei giorni scorsi hanno emesso ordinanze per garantire condizioni di ordine e sicurezza pubblica ed evitare atti di vandalismo o episodi di disturbo alla quiete pubblica. Disposto il divieto, in particolare, di usare botti, petardi o fuochi d’artificio e la vendita e il consumo di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie di vetro o lattine. A Olbia vietata anche la plastica e i contenitori tetra brik.

