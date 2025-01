Sfida vinta per Cagliari e per il suo Capodanno diffuso che ha fatto ballare e divertire fino all’alba più di 10mila cagliaritani, facendo registrare una notte di San Silvestro da tutto esaurito in ogni piazza.

Alla guida dei festeggiamenti ovviamente c’è stata Piazza Yenne con il concerto di Stewart Copeland. L’ex batterista dei Police ha cantato alcuni dei più celebri brani della band tra cui Message in a Bottle e Roxanne.

Grande festa poi a Santa Croce con gli Smash hits e che ha visto anche la presenza del sindaco di Cagliari Massimo Zedda.

Si è poi ballato fino a tarda notte anche sotto gli altri palchi posizionati in piazza Garibaldi, al Bastione con il live show di Rovelli e il dj set di Jfk, Venc e Tixi che ha accesso enormemente la grande folla di giovani presenti, e in piazza San Giacomo.

